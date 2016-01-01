بنتلي ستتحول لعلامة سيارات كهربائية بالكامل قبل 2030

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بنتلي ستتحول لعلامة سيارات كهربائية بالكامل قبل 2030

كشفت علامة بنتلي عن خطة للتحول لعلامة كهربائية بالكامل بحلول 2030، ولكن بشكل تدريجي.

في 2026، ستركز بنتلي حصرياً على السيارات الهجينة بالقابس والكهربائية، مع وقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030.

وستطرح بنتلي أول سيارة كهربائية لها في 2025، وستتبعها بسيارتين هجينتين جديدتين في 2026، غالباً نسخة محدثة لبنتايجا هايبرد وفلاينج سبير هجينة.

المصدر: المربع نت

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