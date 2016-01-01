

مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟ مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟

شددت مجلة "أوتو موتور أوند شبورت" على أهمية الحفاظ على شحن بطارية السيارة الكهربائية خلال فصل الشتاء، وذلك لانخفاض معدلات أدائها، وبالتالي مدى السير.



وينصح خبراء المجلة الألمانية بعدم تشغيل بعض التجهيزات غير الضرورية أو تشغيلها أثناء عملية الشحن مثل تدفئة المقصورة والمقاعد والزجاج والمقود ليتم السحب من التيار العادي وليس من شحن البطارية.



ويفضل عند ضرورة تشغيل أي من هذه التجهيزات أثناء القيادة أن يتم استغلالها على نحو أدق، كأن يتم الاقتصار على تدفئة المقاعد والمقود بدلا من المقصورة بأكملها.

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جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية تفقد من 20 إلى 50% من مدى السير في فصل الشتاء اعتمادا على عدة عوامل منها الطقس وسلوك القيادة والسيارة نفسها.​