شددت مجلة "أوتو موتور أوند شبورت" على أهمية الحفاظ على شحن بطارية السيارة الكهربائية خلال فصل الشتاء، وذلك لانخفاض معدلات أدائها، وبالتالي مدى السير.
وينصح خبراء المجلة الألمانية بعدم تشغيل بعض التجهيزات غير الضرورية أو تشغيلها أثناء عملية الشحن مثل تدفئة المقصورة والمقاعد والزجاج والمقود ليتم السحب من التيار العادي وليس من شحن البطارية.
ويفضل عند ضرورة تشغيل أي من هذه التجهيزات أثناء القيادة أن يتم استغلالها على نحو أدق، كأن يتم الاقتصار على تدفئة المقاعد والمقود بدلا من المقصورة بأكملها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق