مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟

صورة الخبر: مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟
مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟

شددت مجلة "أوتو موتور أوند شبورت" على أهمية الحفاظ على شحن بطارية السيارة الكهربائية خلال فصل الشتاء، وذلك لانخفاض معدلات أدائها، وبالتالي مدى السير.

وينصح خبراء المجلة الألمانية بعدم تشغيل بعض التجهيزات غير الضرورية أو تشغيلها أثناء عملية الشحن مثل تدفئة المقصورة والمقاعد والزجاج والمقود ليتم السحب من التيار العادي وليس من شحن البطارية.

ويفضل عند ضرورة تشغيل أي من هذه التجهيزات أثناء القيادة أن يتم استغلالها على نحو أدق، كأن يتم الاقتصار على تدفئة المقاعد والمقود بدلا من المقصورة بأكملها.

جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية تفقد من 20 إلى 50% من مدى السير في فصل الشتاء اعتمادا على عدة عوامل منها الطقس وسلوك القيادة والسيارة نفسها.​

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مع بدء انتشارها.. كيف يمكن الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية بالشتاء؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55729

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager