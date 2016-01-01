شاهد| أجمل سيارات نيسان الحديثة وأكثرها توفيرا للوقود

كشفت شركة نيسان في الهند عن سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها منافسة من حيث السعر الرخيص والترشيد في استهلاك الوقود.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن Magnit الجديدة تأتي بهيكل كروس مميز التصميم طوله 4 أمتار تقريبا، وعرضه 175 سم، وارتفاعه 157 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم.
وما يميز هذه المركبة هو التصميم الفريد وانسيابية الهيكل الملحوظة، والشكل الغريب للمصابيح الأمامية ومصابيح الضباب، فضلا عن تصميم الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات والإطارات المحيطة بالعجلات.
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