تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020

صورة الخبر: تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020
تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020

تمكنت سيارات العلامة التجارية الصينية إم جي التي تقدمها شركة المنصور للسيارات في السوق المصري من تحقيق مبيعات عالية وإثبات وجودها في السوق المصري، وذلك خلال الفترة من بداية 2020 وحتى شهر سبتمبر الماضي، وفقاً للأرقام الواردة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر عن شهر سبتمبر الماضي.

ووفقاً للتقرير احتلت سيارات إم جي المركز الخامس في مبيعات سيارات الركوب بالسوق المصري بنسبة 8% من مبيعاتها، وذلك ببيع 8653 وحدة، فيما احتلت المركز الثالث في مبيعات سيارات الركوب المستوردة من الخارج بنسبة 11% من مبيعاتها، بعد سيارات تويوتا ورينو.

وتوفر شركة المنصور، وكيل علامة إم جي في مصر، مجموعة متانوعة من طرازات العلامة التجارية الصينية في السوق المصري، وهما طرازان من فئة السيارت السيدان هم إم جي 5، وإم جي 6، وطرازان من فئة السيارات الـ SUV وهما إم جي ZS، وإم جي RX5، كما أن الشركة بصدد طرح طراز جديد للعلامة التجارية اليوم في السوق المصري وهو إم جي HS.

وفيما يلي يرصد "عالم السيارات" المبيعات التفصيلية لطرازات علامة إم جي في السوق المصري في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، وهي كالتالي:

إم جي 5

واحتلت إم جي 5 المركز الخامس في مبيعات السيارات السيدان في السوق المصري خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 ببيع 3633 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:

الشهر
مبيعات إم جي 5 بالوحدة

يناير

00

فبراير

533

مارس

602

أبريل

125

مايو

217

يونيو

506

يوليو

454

أغسطس

482

سبتمبر

714

إجمالي المبيعات

3633



إم جي 6

فيما احتلت إم جي 6 المركز الحادي والعشرون في مبيعات السيارات السيدان ببيع 754 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:

الشهر

مبيعات إم جي 6 بالوحدة

يناير

00

فبراير

122

مارس

188

أبريل

81

مايو

60

يونيو

101

يوليو

70

أغسطس

29

سبتمبر

103

إجمالي المبيعات

754



إم جي ZS

أما إم جي ZS فاحتلت المركز الثالث في مبيعات السيارات الـ SUV منذ بداية 2020 حتى سبتمبر الماضي ببيع 3117 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:

الشهر

مبيعات إم جي ZS بالوحدة

يناير

00

فبراير

941

مارس

147

أبريل

37

مايو

213

يونيو

458

يوليو

348

أغسطس

396

سبتمبر

577

إجمالي المبيعات

3117



إم جي RX5

فيما جاءت إم جي RX5 في المركز العاشر في مبيعات السيارت الـ SUV، ببيع 1149 وحدة، وهذه هي مبيعات كل شهر منذ بداية 2020 حتى سبتمبر:

الشهر

مبيعات إم جي RX5 بالوحدة

يناير

00

فبراير

208

مارس

209

أبريل

154

مايو

41

يونيو

141

يوليو

133

أغسطس

104

سبتمبر

159

إجمالي المبيعات

1149

المصدر: عالم السيارات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94726

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager