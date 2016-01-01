تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020
تمكنت سيارات العلامة التجارية الصينية إم جي التي تقدمها شركة المنصور للسيارات في السوق المصري من تحقيق مبيعات عالية وإثبات وجودها في السوق المصري، وذلك خلال الفترة من بداية 2020 وحتى شهر سبتمبر الماضي، وفقاً للأرقام الواردة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر عن شهر سبتمبر الماضي.
ووفقاً للتقرير احتلت سيارات إم جي المركز الخامس في مبيعات سيارات الركوب بالسوق المصري بنسبة 8% من مبيعاتها، وذلك ببيع 8653 وحدة، فيما احتلت المركز الثالث في مبيعات سيارات الركوب المستوردة من الخارج بنسبة 11% من مبيعاتها، بعد سيارات تويوتا ورينو.
وتوفر شركة المنصور، وكيل علامة إم جي في مصر، مجموعة متانوعة من طرازات العلامة التجارية الصينية في السوق المصري، وهما طرازان من فئة السيارت السيدان هم إم جي 5، وإم جي 6، وطرازان من فئة السيارات الـ SUV وهما إم جي ZS، وإم جي RX5، كما أن الشركة بصدد طرح طراز جديد للعلامة التجارية اليوم في السوق المصري وهو إم جي HS.
وفيما يلي يرصد "عالم السيارات" المبيعات التفصيلية لطرازات علامة إم جي في السوق المصري في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، وهي كالتالي:
إم جي 5
واحتلت إم جي 5 المركز الخامس في مبيعات السيارات السيدان في السوق المصري خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 ببيع 3633 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:
الشهر
مبيعات إم جي 5 بالوحدة
يناير
00
فبراير
533
مارس
602
أبريل
125
مايو
217
يونيو
506
يوليو
454
أغسطس
482
سبتمبر
714
إجمالي المبيعات
3633
إم جي 6
فيما احتلت إم جي 6 المركز الحادي والعشرون في مبيعات السيارات السيدان ببيع 754 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:
الشهر
مبيعات إم جي 6 بالوحدة
يناير
00
فبراير
122
مارس
188
أبريل
81
مايو
60
يونيو
101
يوليو
70
أغسطس
29
سبتمبر
103
إجمالي المبيعات
754
إم جي ZS
أما إم جي ZS فاحتلت المركز الثالث في مبيعات السيارات الـ SUV منذ بداية 2020 حتى سبتمبر الماضي ببيع 3117 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:
الشهر
مبيعات إم جي ZS بالوحدة
يناير
00
فبراير
941
مارس
147
أبريل
37
مايو
213
يونيو
458
يوليو
348
أغسطس
396
سبتمبر
577
إجمالي المبيعات
3117
إم جي RX5
فيما جاءت إم جي RX5 في المركز العاشر في مبيعات السيارت الـ SUV، ببيع 1149 وحدة، وهذه هي مبيعات كل شهر منذ بداية 2020 حتى سبتمبر:
الشهر
مبيعات إم جي RX5 بالوحدة
يناير
00
فبراير
208
مارس
209
أبريل
154
مايو
41
يونيو
141
يوليو
133
أغسطس
104
سبتمبر
159
إجمالي المبيعات
1149
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