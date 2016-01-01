

تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020 تعرف على مبيعات سيارات إم جي في السوق المصري خلال 2020

تمكنت سيارات العلامة التجارية الصينية إم جي التي تقدمها شركة المنصور للسيارات في السوق المصري من تحقيق مبيعات عالية وإثبات وجودها في السوق المصري، وذلك خلال الفترة من بداية 2020 وحتى شهر سبتمبر الماضي، وفقاً للأرقام الواردة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" الصادر عن شهر سبتمبر الماضي.



ووفقاً للتقرير احتلت سيارات إم جي المركز الخامس في مبيعات سيارات الركوب بالسوق المصري بنسبة 8% من مبيعاتها، وذلك ببيع 8653 وحدة، فيما احتلت المركز الثالث في مبيعات سيارات الركوب المستوردة من الخارج بنسبة 11% من مبيعاتها، بعد سيارات تويوتا ورينو.



وتوفر شركة المنصور، وكيل علامة إم جي في مصر، مجموعة متانوعة من طرازات العلامة التجارية الصينية في السوق المصري، وهما طرازان من فئة السيارت السيدان هم إم جي 5، وإم جي 6، وطرازان من فئة السيارات الـ SUV وهما إم جي ZS، وإم جي RX5، كما أن الشركة بصدد طرح طراز جديد للعلامة التجارية اليوم في السوق المصري وهو إم جي HS.

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وفيما يلي يرصد "عالم السيارات" المبيعات التفصيلية لطرازات علامة إم جي في السوق المصري في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، وهي كالتالي:إم جي 5واحتلت إم جي 5 المركز الخامس في مبيعات السيارات السيدان في السوق المصري خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 ببيع 3633 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:الشهرمبيعات إم جي 5 بالوحدةيناير00فبراير533مارس602أبريل125مايو217يونيو506يوليو454أغسطس482سبتمبر714إجمالي المبيعات3633إم جي 6فيما احتلت إم جي 6 المركز الحادي والعشرون في مبيعات السيارات السيدان ببيع 754 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:الشهرمبيعات إم جي 6 بالوحدةيناير00فبراير122مارس188أبريل81مايو60يونيو101يوليو70أغسطس29سبتمبر103إجمالي المبيعات754إم جي ZSأما إم جي ZS فاحتلت المركز الثالث في مبيعات السيارات الـ SUV منذ بداية 2020 حتى سبتمبر الماضي ببيع 3117 وحدة، وهذه هي المبيعات التفصيلية لكل شهر:الشهرمبيعات إم جي ZS بالوحدةيناير00فبراير941مارس147أبريل37مايو213يونيو458يوليو348أغسطس396سبتمبر577إجمالي المبيعات3117إم جي RX5فيما جاءت إم جي RX5 في المركز العاشر في مبيعات السيارت الـ SUV، ببيع 1149 وحدة، وهذه هي مبيعات كل شهر منذ بداية 2020 حتى سبتمبر:الشهرمبيعات إم جي RX5 بالوحدةيناير00فبراير208مارس209أبريل154مايو41يونيو141يوليو133أغسطس104سبتمبر159إجمالي المبيعات1149