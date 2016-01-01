تأثير استضافة سباق فورمولا 1 على السعودية والفرق المشاركة

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صورة الخبر: تأثير استضافة سباق فورمولا 1 على السعودية والفرق المشاركة
تأثير استضافة سباق فورمولا 1 على السعودية والفرق المشاركة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم الخميس، عن استضافة السعودية لسباقات فورمولا 1 في الموسم المقبل (2021) في مدينة جدة.

وستتم استضافة فعاليات سباقات الفورمولا1 2021 على كورنيش مدينة جدة، وذلك بهدف تنشيط السياحة واستضافة عدداً كبيراً من الزوار من مختلف دول العالم، ومن بين أهم تأثيرات استضافة الفورمولا1 بالسعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الرياضي بالمملكة.

وستعمل هذه الفعاليات على زيادة الفرص الوظيفية وتنمية خبرات الكوادر الوطنية باستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بجانب توفير الفرص للشركات السعودية للمشاركة في فرصة فريدة؛ بهدف إظهار تميزنا وتنوع ثقافتنا للعالم أجمع أي سيكون هذا الموسم بمثابة وسيلة تواصل للمملكة مع مختلف الثقافات العالمية عبر الرياضة.

صورة الخبر: تأثير استضافة سباق فورمولا 1 على السعودية والفرق المشاركة

المصدر: المربع نت

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