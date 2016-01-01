

استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد مصري.. كيف ابتلعها؟ استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد مصري.. كيف ابتلعها؟

أنقذت العناية الإلهية صيادا مصريا قفزت سمكة داخل قصبته الهوائية، وكادت تقتله قبل أن يتمكن الأطباء من استخراجها.



وفوجئ أحد أطباء قسم الاستقبال بأحد مستشفيات محافظة بني سويف جنوب القاهرة بدخول حالة خطيرة لمريض يعاني من ضيق بالتنفس وصعوبة في النطق، وبفحصه تبين وجود سمكة محشورة على مدخل القصبة الهوائية، تاركة مسافة بسيطة على المدخل تسمح له بمرور قليل من الهواء، وهو ما ساهم في بقائه على قيد الحياة لحين وصوله إلى المستشفى.



وتبين أن المريض، 40 عاما، يعمل صيادا ويقيم في قرية سنور شرق النيل، وخلال عمله كصياد تمكن من اصطياد سمكة واكتشف وجود سمكة أخرى، فتأهب لاصطيادها، واضعا الأولى في فمه، إلا أنها تمكنت من القفز لداخل فمه وحشرت على مدخل القصبة الهوائية.

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"صدفة" تقود الأمن المصري لضبط 2 طن ذهبوأجرى الأطباء جراحة منظار نجحوا خلالها في استخراج السمكة واكتشفوا أنها مازالت حية، وتم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية مع إجراء فحوصات لمجرى التنفس بعد إصابته بالتهابات حادة.وقال الدكتور علي الحجري إخصائي أنف وأذن وحنجرة والذي قام بعملية استخراج سمكة من القصبة الهوائية للصياد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن المريض جاء إلى المستشفى مغشيا عليه وفاقدا للوعى في سيارة الإسعاف.أنجبا أول أنثى بعد 14 ولدا.. ماذا قال الأب؟وأشار إلى أنه تم استقباله والسمكة كانت مستقرة في بداية القصبة الهوائية وكانت حية، مؤكدا أن المريض حاليا تحت المراقبة وفي حجرة العناية المركزة وتم استخراج السمكة عن طريق المنظار، وكان هناك عدد من الجروح والنزيف الداخلى وأنه في حال تأخر استخراج السمكه لمدة ثوان فقط لكان المريض فقد حياته.