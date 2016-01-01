الهند.. استمرار 75% بقطاع التكنولوجيا في العمل من المنزل بعد كورونا

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الهند.. استمرار 75% بقطاع التكنولوجيا في العمل من المنزل بعد كورونا

قال سكرتير وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، أجاي براكاش ساوهني، إن صناعة تكنولوجيا المعلومات قد لا تعود إلى النمط القديم للعمل من المكتب، وقد يستمر حوالي 75% من القوى العاملة في العمل من المكتب الخارجي.



أضاف، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات أظهرت مرونة أثناء الإغلاق،

حيث يعمل ما يصل إلى 97% من قوتها العاملة من المنزل، أو في أي مكان تجده مناسبًا لخدمة العملاء المحليين والعالميين أيضًا.


تابع ساوهني في حدث لمايكروسوفت: "من المحتمل أن يستمر 75% من القوى

العاملة في العمل خارج مكتب رسمي ومع ذلك يكونون متساويين أو أكثر إنتاجية".


قال ساوهني إن الخدمات التي يتم تقديمها بمساعدة مراكز البيانات ساعدت الجميع على العمل من مكاتب خارجية دون أي انقطاع.


وفي حديثه عن الحاجة إلى الأمن السيبراني بسبب التوسع التكنولوجي، قال ساوني إن الحكومة تقدم دعم السوق للتطوير المحلي للمنتجات والتطبيقات في هذا القطاع.

المصدر: الوفد

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