

اكتشاف بخاخ للأنف يمنع عدوى كورونا اكتشاف بخاخ للأنف يمنع عدوى كورونا

الكثير من الآمال في العودة إلى الحياة شبه الطبيعية بعد وباء فيروس كورونا تدور حول اللقاحات، لكن هذه الحقن لها حدود - يصعب نشرها في المناطق الريفية منخفضة الدخل حيث لا يوجد ضمان لسهولة التوزيع.







ومع ذلك، قد يقدم العلم بديلاً يسهل الوصول إليه، طور باحثو جامعة كولومبيا بخاخًا للأنف نجح في منع عدوى COVID-19 في الاختبارات التي أجريت على القوارض بالإضافة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد لرئتي الإنسان.

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يمنع الببتيد الشحمي "أي مزيج من الدهون والببتيد" فيروس كورونا من الاندماج مع غشاء الخلية المستهدفة عن طريق منع بروتين رئيس من اتخاذ الشكل الضروري، يجب أن يعمل على الفور ويستمر لمدة 24 ساعة على الأقل، كما أنه ميسور التكلفة ويستمر لفترة طويلة ولا يحتاج إلى تبريد.رذاذ مثل هذا لا يزال أماه الوقت للوصول إلى الجمهور، يجب أن تكون هناك تجارب اكلينيكية بشرية، ناهيك عن الإنتاج على نطاق واسع لتوفير وصول كافٍ.يمكن أن توفر هذه الخطوة الحماية لأجزاء كثيرة من العالم حيث سيكون من الصعب الحصول على لقاحات جماعية لـ COVID-19.وقال الباحثان الرئيسيان آن موسكونا وماتيو بوروتو إنه قد يكون أيضًا بمثابة "مكمل" حتى في الأماكن التي تتوفر فيها اللقاحات بسهولة.الأشخاص الذين لا يستطيعون أخذ اللقاحات، أو أولئك الذين لا تعمل اللقاحات معهم، يمكنهم رش أنفسهم يوميًا مع العلم أنهم سيكونون في أمان، وهذا بدوره يمكن أن يحد من انتشار الفيروس ويسرع في إنهاء الوباء.