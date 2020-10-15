

«حماية المستهلك» يحذر من التخفيضات الوهمية للجمعة البيضاء «حماية المستهلك» يحذر من التخفيضات الوهمية للجمعة البيضاء

حذر جهاز حماية المستهلك التابع لمجلس الوزراء، كافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.



جاء ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال إجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق الـ zoom، على العمل علي مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، والتأكد من عدم تضمينها أية بيانات أو إدعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، لافتًا إلى أنه سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

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كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية لجهاز حماية المستهلك.