

سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 8-11-2020 أمام الجنيه المصرى سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 8-11-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاحد 8-11-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، ببداية تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.



ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.



15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.



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