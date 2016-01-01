قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد تحذر منذ ثلاثة أيام من تغيير فى الأحوال الجوية، موضحة أن الأمطار ستستمر اليوم وغدًا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن الأمطار بالقاهرة غدًا ستكون خفيفة ومن يوم الاثنين ستقل ولفتت إلى أن الجميع عليه أن يتوخى الحذر، ويرتدى الملابس الشتوية.
وتابعت: يوجد حالة من عدم الاستقرار فى معظم السواحل الشمالية الغربية والدول المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحرى وأن الأمطار كانت غزيرة فى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والسلوم وبلطيم وامتدت الأمطار المتوسطة إلى وسط وشمال الدلتا وأمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية أولا بأول لحسم إلغاء أيام الدراسة.
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التعليقات على شاهد.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين حول حالة طقس الأحد والاثنين
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