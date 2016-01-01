خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن



بايدن بايدن

كشف الدكتور خالد سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن الحالة الوحيدة التى تمنح ترامب رئاسة الولايات المتحدة على حساب بايدن.



وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية": "الحالة الوحيدة التى تحكم فيها المحكمة العليا بسحب الرئاسة من بايدن ومحنها لترامب هي تقديم أدلة دامغة تثبت خروقات ومخالفات في الانتخابات الأمريكية".



وأردف:" الولايات المتحدة الأمريكية أيقنت أن الجماعة الإرهابية لا تستطيع إدارة سوبر ماركت وليس دولة".

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ونوه إلى أنه في حالة عدم مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض، فسيقوم بايدن بطرده وفقا لسلطاته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.وأردف: "لا أتوقع أن يعود بايدن مرة أخرى لسيناريو أوباما وهيلاري كلينتون بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، وإلا يكون حينها قد فقد صوابه".