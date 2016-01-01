خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن

صورة الخبر: بايدن
بايدن

كشف الدكتور خالد سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن الحالة الوحيدة التى تمنح ترامب رئاسة الولايات المتحدة على حساب بايدن.

وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية": "الحالة الوحيدة التى تحكم فيها المحكمة العليا بسحب الرئاسة من بايدن ومحنها لترامب هي تقديم أدلة دامغة تثبت خروقات ومخالفات في الانتخابات الأمريكية".

وأردف:" الولايات المتحدة الأمريكية أيقنت أن الجماعة الإرهابية لا تستطيع إدارة سوبر ماركت وليس دولة".

ونوه إلى أنه في حالة عدم مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض، فسيقوم بايدن بطرده وفقا لسلطاته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف: "لا أتوقع أن يعود بايدن مرة أخرى لسيناريو أوباما وهيلاري كلينتون بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، وإلا يكون حينها قد فقد صوابه".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70825

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager