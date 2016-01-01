كشف الدكتور خالد سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن الحالة الوحيدة التى تمنح ترامب رئاسة الولايات المتحدة على حساب بايدن.
وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية": "الحالة الوحيدة التى تحكم فيها المحكمة العليا بسحب الرئاسة من بايدن ومحنها لترامب هي تقديم أدلة دامغة تثبت خروقات ومخالفات في الانتخابات الأمريكية".
وأردف:" الولايات المتحدة الأمريكية أيقنت أن الجماعة الإرهابية لا تستطيع إدارة سوبر ماركت وليس دولة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق