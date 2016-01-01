كاف يعفي 10 أندية من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا



الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الإثنين المقبل، موعدا لإجراء قرعة بداية بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد (2020 – 2021) بالقاهرة بدون حضور إعلامي.



وقرر الكاف إعفاء 10 أندية من خوض منافسات الدوري التمهيدي لدوري الأبطال، وهي الأهلي والزمالك (مصر)، الرجاء والوداد (المغرب)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)، الترجي (تونس)، حوريا (غينيا) وبريميرو دو أوجوستو (أنجولا).



وأعفى الكاف أيضا نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية ووصيفه بيراميدز المصري، من خوض تمهيدي النسخة الجديدة بجانب النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي ووفاق سطيف وشبيبة القبائل الجزائريين وهلال الأبيض السوداني وكمبالا سيتي الأوغندي وموتيما بيمبي الكونغولي وسونجو الموزمبيقي وسان بيدرو الإيفواري وإيساي البنيني.

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ويسدل الستار على منافسات النسخة الحالية لدوري الأبطال، يوم 27 نوفمبر الجاري، بإستاد برج العرب في الإسكندرية بين الأهلي والزمالك.