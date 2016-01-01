فرجاني ساسي يشعل السوشيال ميديا برسالة عن مباراة الأهلي والزمالك

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صورة الخبر: فرجانى ساسى
فرجانى ساسى

وجه فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك رسالة الى متابعية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قبل مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا امام النادى الاهلى.

ونشر ساسى عدة صور له من مبارة الزمالك والرجاء المغربى وعلق عليها قائلا " سنقاتل من أجل حلمنا ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التليقات كالاتى :

- بنحبك يا مايسترو ، هاتوها يا مايسترو
- افريقيا يا فيرجاني
- مرحبًا بعودتك نحن في انتظارك 27/11

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.

المصدر: elbalad

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