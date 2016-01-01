وجه فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك رسالة الى متابعية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قبل مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا امام النادى الاهلى.
ونشر ساسى عدة صور له من مبارة الزمالك والرجاء المغربى وعلق عليها قائلا " سنقاتل من أجل حلمنا ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التليقات كالاتى :
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التعليقات على فرجاني ساسي يشعل السوشيال ميديا برسالة عن مباراة الأهلي والزمالك
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