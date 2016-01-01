نهائي دوري أبطال إفريقيا مهدد بالإلغاء.. اعرف السبب

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دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد سمير، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تكون مُهددة بالإلغاء وذلك بسبب الظروف الجوية والتي قد تشهدها مدينة الإسكندرية المقرر اقامة المباراة على ملعب برج العرب حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وقال مذيع القناة الحمراء إن، ظروف توقيت مباراة نهائي العام الجاري تأتي مماثلة لظروف مباراة الدوري والتي اقيمت في نفس التوقيت من العام الماضي وشهدت أمطارا غزيرة جعلت لعب الكرة فيها أشبه "بمباراة في كرة الماء".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل نهائي دوري الأبطال ليُقام يوم 27 نوفمبر الجاري بعد أن كان مُقررًا لها 6 نوفمبر وذلك بعد مشاورة مع السلطات المصرية بحسب بيان رسمي صادر عن الكاف في وقتٍ سابق.

وقال سمير خلال ظهوره عبر قناة الأهلي:" تغطية أي ديربي بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس أو لقاء لحسم الدوري تكون دائما بشكل استثنائي، لكن هذه المرة ستتضاعف التغطية لتشمل الدول العربية والإفريقية أيضا".

وأتم:" في حالة إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نفس الظروف التي أقيمت خلالها لقاء القمة العام الماضي وسط طقس سيء ومن سقوط أمطار وصعوبة حركة اللاعبين داخل الملعب ستكون المباراة مهددة بالإلغاء".

المصدر: elbalad

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