أكد الإعلامي أحمد سمير، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تكون مُهددة بالإلغاء وذلك بسبب الظروف الجوية والتي قد تشهدها مدينة الإسكندرية المقرر اقامة المباراة على ملعب برج العرب حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وقال مذيع القناة الحمراء إن، ظروف توقيت مباراة نهائي العام الجاري تأتي مماثلة لظروف مباراة الدوري والتي اقيمت في نفس التوقيت من العام الماضي وشهدت أمطارا غزيرة جعلت لعب الكرة فيها أشبه "بمباراة في كرة الماء".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل نهائي دوري الأبطال ليُقام يوم 27 نوفمبر الجاري بعد أن كان مُقررًا لها 6 نوفمبر وذلك بعد مشاورة مع السلطات المصرية بحسب بيان رسمي صادر عن الكاف في وقتٍ سابق.
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التعليقات على نهائي دوري أبطال إفريقيا مهدد بالإلغاء.. اعرف السبب
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