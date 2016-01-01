كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن حقيقة معاقبة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط بسبب أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم.
وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لجنة الانضباط متمسكة بمعاقبة محمود عبدالمنعم "كهربا"، بسبب أزمته مع محمد فضل، أثناء الاحتفال بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي في ختام مباريات الدوري العام.
وأشار إلى أن اللاعب محمود كهربا، يوقع على محضر رسمي بالاعتذار لمحمد فضل، لما بدر منه خلال احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لجنة الانضباط تتمسك بمعاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق