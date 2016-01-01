بعد الحكم عليه بـ 269 عامًا.. إنهاء أسطورة خُط الصعيد بالإعدام شنقًا| شاهد



إنهاء أسطورة خُط الصعيد بالإعدام شنقًا إنهاء أسطورة خُط الصعيد بالإعدام شنقًا

أسدلت مصلحة السجون في المنيا، نهاية أسطورة خط الصعيد بالإعدام شنقًا، اليوم السبت، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، بالإعدام جراء قضية قتل شاب على خلفية خصومة ثأرية، فضلا عن عدد كبير من القضايا بلغ مجموع أحكامها ٢٦٩ عامًا.



واشتهر المتهم "نشأت عيضة" المولود بقرية حمره دوم التابعة لمركز نجع حمادى، إعلاميًا بـ"خط الصعيد" بعد ارتكابه عددا من الجرائم التى شغلت الرأى العام حينها.



ذاع اسم "نشأت عيضه" فى عدد كبير من جرائم السرقة و خطف السيارات وحيازة أسلحة نارية متنوعة فى عدد من المحافظات، حتى عام ٢٠١٥ ، حتى أصبح مطلوبًا لدى عدد من مديريات الأمن، وتم القبض عليه منةقبل مديرية أمن الإسكندرية، في سبتمبر 2015، بعد إعداد كمين له فى شقة يستقلها مع آخرين، بعد العثور على جثة شاب من نجع حمادى، مقتولًا بدائرة قسم العامرية بالاسكندرية.

اقرأ أيضًا| جامعة جنوب الوادي تخصص غرفة بمستشفى الطلاب لحالات كوروناالجرائم المتعددة التى ارتكبها عيضه وصل إجمالى أحكامها ٢٦٩ عاما، أبرزها قضية جنايات مركز أبو تشت غيابيًا بالحبس 10 سنوات جلسة 2 فبراير 2013 سرقة - قضية جنايات مركز جرجا غيابيًا بالسجن لمدة 25 عاما، مؤبد جلسة 5 أغسطس2014، سلاح نارى- قضية جنايات مركز دار السلام غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا، مؤبد، بجلسة 22 سبتمبر2012، سرقة بالاكراه- قضية جنايات مركز البلينا غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا مؤبد جلسة 24 سبتمبر 2012، سرقة بالإكراه- قضية جنايات مركز البلينا غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا مؤبد جلسة 30 يناير 2014، سرقة بالاكراه".وقضية جنايات مركز أبوتشت غيابيا بالسجن لمدة 25 عام جلسة 1سبتمبر 2014 " سلاح و قضية جنح مركز نجع حمادى غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 500 جنيه جلسة 25 سبتمبر 2014، و قضية جنح مركز نجع حمادى غيابا بالحبس لمدة شهر وكفالة 100 جنيه جلسة 30 نوفمبر 2013 " تبديد والقضية جنح مركز دشنا غيابيا بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيه جلسة 30 نوفمبر 2013 "سرقة".يذكر أن محكمة جنايات نجع حمادى، قضت فى جلسة سبتمبر 2015، بالإعدام شنقًا على المتهم فى قضية قتل عمد.







