رئيس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء مقر جديد لطلاب نور البصيرة

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وافق الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، على نقل مقر مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، إلى المقر الجديد الذي يتم الإعداد والتجهيز له، جاء ذلك خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيس الجامعة صباح اليوم للمقر المقترح الجديد لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور عماد صوينع مدير المركز.



وقال رئيس الجامعة إن المقر الجديد يتم تجهيزه على أعلى مستوى من حيث الاتساع والتأسيس لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة البصرية والسمعية والحركية، لإمكانية دمجهم في المجتمع مع أقرانهم من باقي الطلاب.



من جانبه ذكر الدكتور عماد صوينع، أن المقر الجديد للمركز يقع بسرداب المدينة الجامعية للطلاب مبنى (ج) بالحرم القديم، وسيتم تزويده بعمل "رامب" لإتاحة استخدامه لذوي الإعاقة الحركية، ويتكون من قاعتين متجاورتين لتيسير حركة الإداريين وحركة الطلاب واستذكارهم.

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جدير بالذكر أن المقر الجديد سيتم تجهيزه بتبرع من أحد رجال الأعمال بسوهاج.