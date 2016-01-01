رئيس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء مقر جديد لطلاب نور البصيرة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › رئيس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء مقر جديد لطلاب نور البصيرة

صورة الخبر: جامعة سوهاج
جامعة سوهاج


وافق الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، على نقل مقر مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، إلى المقر الجديد الذي يتم الإعداد والتجهيز له، جاء ذلك خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيس الجامعة صباح اليوم للمقر المقترح الجديد لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور عماد صوينع مدير المركز.

وقال رئيس الجامعة إن المقر الجديد يتم تجهيزه على أعلى مستوى من حيث الاتساع والتأسيس لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة البصرية والسمعية والحركية، لإمكانية دمجهم في المجتمع مع أقرانهم من باقي الطلاب.

من جانبه ذكر الدكتور عماد صوينع، أن المقر الجديد للمركز يقع بسرداب المدينة الجامعية للطلاب مبنى (ج) بالحرم القديم، وسيتم تزويده بعمل "رامب" لإتاحة استخدامه لذوي الإعاقة الحركية، ويتكون من قاعتين متجاورتين لتيسير حركة الإداريين وحركة الطلاب واستذكارهم.

جدير بالذكر أن المقر الجديد سيتم تجهيزه بتبرع من أحد رجال الأعمال بسوهاج.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رئيس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء مقر جديد لطلاب نور البصيرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35023

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager