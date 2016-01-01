علوم عين شمس: امتحانات الميدتيرم الأسبوع القادم



كلية العلوم بجامعة عين شمس كلية العلوم بجامعة عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ان الكلية تستعد بامتحانات الميد تيرم بالاسبوع الرابغ من بداية العام الدراسي وذلك بالتقسيم اسبوع لامتحانات العملي واخر لامتحانات النظري ذلك باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية



واضاف" رجاء " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " ان كلية العلوم اولي الكليات التي طبقت الحجر الصحي لاراق امتحانات الفرق النهائية الي ان اتخاتها الجامعة الية عمل تطبق علي كافة الكليات وذلك للحفاظ علي صحة المصحح لتلك الاوراق



واكد عميد كلية علوم ان الكلية تستخدم امتحانات البابل شيت والتصحيح الالكتروني لافتا الي صعوبة استخدام الامتحانات الاون لاين بشكل كامل لعدم توفر بنيتها التحتية بشكل كامل وذلك لنظمها الخاص لتعرف علي هوية الطلاب لضمان اداء الامتحان

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اقرأ ايضا |جامعة جنوب الوادي تخصص غرفة بمستشفى الطلاب لحالات كوروناوالجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه تم وضع خطة محكمة استعدادا لاستقبال طلاب الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول الإثيلي وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنه يوم الأحد القادم سوف نبدأ في تصنيع كميات لاستقبال طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحاناتهم في أمان.وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة