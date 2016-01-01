كلية تربية حلوان تقدم دعم المصروفات للطلاب غير القادرين



كلية التربية بجامعة حلوان كلية التربية بجامعة حلوان



تقدم كلية التربية بجامعة حلوان لطلابها الغير قادرين على دفع المصروفات دعم على المصروفات الدراسية العام الدراسي الجامعى 2020/2021 ،



وتستمر الكلية فى استلام اوراق الطلاب الغير قادرين والراغبين فى الحصول على دعم المصروفات الدراسية على ان يتم الانتهاء من تلقى الطلبات يوم الخميس من الشهر الجارى ويتم تلقى طلبات الطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية ويستثنى من هذا طلاب المدينة الجامعية





وينشر صدى البلد الشروط والمستندات المطلوبة التقديم الحصول على دعم المصروفات الدراسية :

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