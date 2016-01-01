

حكم صلاة مريض القولون حكم صلاة مريض القولون

حكم صلاة مريض القولون، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا عن صاحب العذر الذي به سلس بول أو استطلاق بطن، مما يدخل فيه مريض القولون العصبي، والذي لديه شعور حقيقي بحدوث اضربات في معدته قرب كل فريضة.



وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أن فقهاء المالكية أبطلوا هذا العذر وكأنه غير موجود، بحيث لا يعتبر ناقدًا للوضوء؛ وبناء على ذلك إذا شعر المصلى بخروج شيء منه، يستمر في صلاته وتعد صحيحة بأمر الله - تعالى- ولا يعتقد ببطلان وضوئه.

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هل تسقط الصلاة عن المريض؟وفي سياق متصل، بين الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلا، لافتًا إلى أنه إذا عجز عن الحركة تمامًا؛ فإنه يمكن أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا.وأضاف «عويضة» ردًا على سؤال عن كيفية صلاة المريض العاجز، أنه بالنسبة للقراءة وأذكار الصلاة، يمكنه أن يجريهما على قلبه إن لم يستطع بلسانه.وأكد أنه لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مهما بلغ مرضه، حتى لو كان طريح الفراش مادام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله، لافتًا إلى أن الإنسان بالعقل لا زال مكلفًا؛ وأنها تسقط عنه إذا زال عقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟وفي ذات السياق، لفت الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقل مناط التكليف، مشيرًا إلى أن مريض السرطان حاضر العقل لا تسقط فرضية الصلاة أو التكاليف التي يستطيع أداءها.وتابع «ممدوح» ردًا على سؤال: هل مريض السرطان ممن تسقط عنهم الصلاة؟ على فرضية الصلاة وأهمية أدائها، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قطعوا أطرافه الأربعة أو أصيب بشلل رباعي؛ لا تسقط عنه الصلاة.