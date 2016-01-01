أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت "سي إن إن" إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.
ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا ، يمتلك بايدن الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.
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التعليقات على "سي إن إن": جو بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
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