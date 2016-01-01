"سي إن إن": جو بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

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بايدن

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت "سي إن إن" إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا ، يمتلك بايدن الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.

قبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية

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