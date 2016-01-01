مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سندوتشات مخبوزة

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صورة الخبر: سندوتشات مخبوزة
سندوتشات مخبوزة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سندوتشات مخبوزة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى يتناسب للمدارس.

مقادير سندوتشات مخبوزة

3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب زبادي
ربع كوب زيت
ماء للعجن
ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
الحشو
تونة
جبنة بيضاء
لانشون
جبنة رومي
موتزاريلا
بسطرمة
زيتون اسود شرائح
فلفل الوان
شوكولاتة
كريمي
للوجه
بيضة
فانيليا
سمسم محمص
حبة البركة

طريقة تحضير سندوتشات مخبوزة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تجهز صينية بورق زبدة

* تخلط المكونات الجافة معا
* تخلط الخميرة مع السكر والقليل من الدافئ

* تخلط المكونات المتبقية

* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة

* يقسم العجين إلى كرات وتفرد دوائر

* تحشى بالحشوات المختلفة

* تلف على شكل أسطواني الشكل

* يدهن الوجه بالبيض، الفانيليا، السمسم، وحبة البركة

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

المصدر: elbalad

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