مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سندوتشات مخبوزة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سندوتشات مخبوزة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى يتناسب للمدارس.
مقادير سندوتشات مخبوزة
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب زبادي
ربع كوب زيت
ماء للعجن
ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
الحشو
تونة
جبنة بيضاء
لانشون
جبنة رومي
موتزاريلا
بسطرمة
زيتون اسود شرائح
فلفل الوان
شوكولاتة
كريمي
للوجه
بيضة
فانيليا
سمسم محمص
حبة البركة
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