مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سندوتشات مخبوزة



سندوتشات مخبوزة سندوتشات مخبوزة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سندوتشات مخبوزة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى يتناسب للمدارس.



مقادير سندوتشات مخبوزة



3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زبادي

ربع كوب زيت

ماء للعجن

ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

الحشو

تونة

جبنة بيضاء

لانشون

جبنة رومي

موتزاريلا

بسطرمة

زيتون اسود شرائح

فلفل الوان

شوكولاتة

كريمي

للوجه

بيضة

فانيليا

سمسم محمص

حبة البركة

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طريقة تحضير سندوتشات مخبوزة* يسخن الفرن على درجة حرارة 180* تجهز صينية بورق زبدة* تخلط المكونات الجافة معا* تخلط الخميرة مع السكر والقليل من الدافئ* تخلط المكونات المتبقية* يترك العجين ليختمر حوالي ساعة* يقسم العجين إلى كرات وتفرد دوائر* تحشى بالحشوات المختلفة* تلف على شكل أسطواني الشكل* يدهن الوجه بالبيض، الفانيليا، السمسم، وحبة البركة* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون