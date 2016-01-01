تعرف على فوائد تناول الزبادي قبل النوم



فوائد تناول الزبادي فوائد تناول الزبادي

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الفيسبوك؛فوائد تناول الزبادي قبل النوم.



1-أن تناول الزبادي يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)

2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ،

3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات،

4- غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون .. لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي

5- يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم

6- مقاوم للالتهابات الطفيلية



7- توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم

8- يعد من الأطعمة سهلة الهضم

9- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.

10ـ يقوي المعدة، ويقطع الإسهال،ويسكن الحرارة

11- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات

12- مدر للبول، ومكافح للحصى في المثانة والكلى

13- يساعد في تخفيف الوزن

14- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح.

