

عمل مكرونة بالبشاميل عمل مكرونة بالبشاميل

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة بالبشاميل والمشروم، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.



مقادير مكرونة بالبشاميل والمشروم



مكرونة فرن

لحمة مفرومة

جزر مبشور

مشروم

كرفس

زعتر

دقيق

لبن كريمة

زبدة

بصل

ثوم

جبنة مبشورة

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طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والمشروم* تسلق مكرونة ستار في ماء مغلي مع ملعقة من الملح* في الطاسة يشوح البصل والثوم في الزيت والزبدة ثم تضاف اللحمة المفرومة، والمشروم والكرفس والجزر ويقلبوا جيدًا ويتبل الخليط بالملح والفلفل والبهاراتلعمل البشاميل* يشوح الدقيق في الزبدة، ثم يضاف اللبن البارد ويقلب جيدًا ثم تضاف الكريمة والملح والفلفل* نستمر في التقليب حتى يثقل القوام* نحضر بايركس ثم تخلط المكرونة مع خلطة اللحمة المفرومة وترص في البايركس* يضاف عليها البشاميل والجبنة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم