قرحة المعدة.. كل ما تريد معرفته عنها الأعراض والأسباب والعلاج

قرحة المعدة
تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الاعمار و تحدث نتيجة وجود خلل فى العوامل الطبيعية التى تحافظ على سلامة الغشاء المخاطى للمعدة والإثنا عشر، واتفق العلماء على مجموعة من العوامل تؤدى لحدوثها.
ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.
اسباب قرحة المعدة
وتعد من الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة والاثنا عشر التوتر العصبى والاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية.
و التدخين.
. أعراض القرحة
أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث ..
-عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر)
-عدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة)
-آلام المعدة التي توقظك في الليل
طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...
ووبعيد عن أسباب وأعراض القرحة كشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...
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1. القرنبيط
يمكن لهذا المركب الموجود في القرنبيط تدمير البكتيريا في الجهاز الهضمي، إلى جانب درء قرحة المعدة ، يعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا لفيتامين سي والألياف.
2. الفجل
يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى،
3. التفاح
يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة،
4. الفراولة
يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائية ضد قرحة المعدة حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة
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