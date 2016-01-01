ضربة جديدة لـ الإخوان وتركيا.. فيسبوك تحذف 8000 حساب للجماعة المحظورة تنشط من 8 دول

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صورة الخبر: جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

تلقت جماعة الإخوان الإرهابية ضربة جديدة بعد إعلان شركة فيسبوك إغلاق حسابات للجماعة المحظورة تنشط من 8 دول بسبب نشر محتوي إرهابي.

وأعلنت "فيسبوك" أنها حذفت أكثر من 8000 حساب وصفحات مزيفة تستخدمها الجماعة المحظورة لنشر محتويات إرهابية كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا.

وقالت "فيسبوك"، إن أفرادًا على صلة بجماعة الإخوان الإرهابي فرع مصر كانت تدير تلك الحسابات والصفحات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتلاحق "فيسبوك" مثل هذه الحسابات على مستوى العالم بعد تعرضها لانتقادات شديدة لعدم تطوير أدوات سريعة بما يكفي لمكافحة المحتوى المتطرف وأنشطة الدعاية المضللة.

المصدر: فيسبوك

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