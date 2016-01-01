منها الضغط العصبي.. أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية عند المراهقات

تتعرض بعض الفتيات لعدم انتظام الدورة الشهرية ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية عند المراهقة:
الأدوية
الكثير من التمرين
نقص الوزن أو زيادة الوزن
انخفاض محتوى السعرات الحرارية والتغذية في الطعام
نظام غذائي عالي الكربوهيدرات
ارتفاع أو انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية
الاندروجين الزائد
ضغط عصبى
اضطرابات الاكل
تعاطي المخدرات
قد يحدث نزيف الحيض الغزير ونزيف الرحم غير الطبيعي عند المراهقات بسبب حالات مثل اضطرابات تخثر الدم ، أو مشاكل المبيض ، أو الاختلافات الهرمونية.
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