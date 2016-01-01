فى لمح البصر.. 3 علاجات مذهلة تخلصك من الكوليسترول



الكوليسترول الكوليسترول



يمكن أن يزيد ارتفاع المستويات المرتفعة من الكوليسترول فى الدم من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولا يقتصر الأمر على نظامنا الغذائي لمحارة الكوليسترول، وإليك حقائق لا تعرفها عن الكوليسترول وعلاجات سريعة لخفض الكوليسترول وطرق لتقليل الكوليسترول بدون أدوية.



حقائق لا تعرفها عن الكوليسترول

وفقا لموقع "برايت سايد"، يجب أن يتراوح الكوليسترول الحميد (HDL) بين 50-60، كما أن انخفاض الكوليسترول في الدم أمر سيئ بالنسبة للجسم.



ويعلم الجميع أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر سيئ، لكن انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم قد يكون غير صحي أيضًا.

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3 علاجات سريعة لخفض الكوليسترول بسرعة غير متوقعةبجانب الحقائق السابقة إليك أشهر العلاجات المنزلية لإدارة مستويات الكوليسترول التى قدمها موقع "food.ndtv".الثوم: فعال في تقليل بقايا الكوليسترول الضار وLDL بشكل ملحوظ.الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيز من مادة البوليفينول المرتبط ليس فقط بخفض بقايا وكوليسترول.بذور الكزبرة: تحتوي بذور الكزبرة على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين أ وبيتا كاروتين، والأهم فيتامين سي.احم نفسك من الكوليسترولووفقا لتقرير نشره موقع "برايت سايد"، قد يعرض الكوليسترول الشخص لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي والشرايين المسدودة.إليك بعض الطرق البديلة الصحية حول كيفية خفض مستويات الكوليسترول بسرعة:- أكثر من أكل الأسماك الدهنية- تناول زيت السمك- أكثر من زيت الزيتون- ولا مانع من أكل البيض المسلوق واحدة أو اثنتين يوميًا