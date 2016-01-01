أسرع رجيم ومشروب لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق دهون



أسرع رجيم أسرع رجيم

إذا كنت تريدين إنقاص وزنك قبل الشتاء، نقدم إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن وحيل ومشروبات سريعة تحول جسمك لماكينة حرق دهون، ويمكنك البدء فى تطبيقها بدءا من الان إليك خطة الرجيم وخطوات تجهيز المشروب الحارق للدهون بالخطوات



نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام

وبجانب الحيل السابقة إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لإنقاص الوزن ونسف الكرش يقدمه موقع برايت سايد.



الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن قريش +1 توست سن

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سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة أو طبق شوفانالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدسأو3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفانسناك بعد الغذاء ب3 ساعاتكوب خل التفاح والعسلالعشاء .. قبل النوم بساعةبيصة مسلوقة + توست سنمشروبات لحرق الدهونلا غنى بجانب الحيل والرجيم السابق إلى مشروبات سهلة التحضير. يقدمها موقع برايت سايد لتحويل جسم لمكينة حرق الدهونوصفة خل التفاح والعسلمكونات الوصفة1 ملعقة صغيرة خل التفاح2 ملاعق صغيرة عسل1 كوب ماء دافئكيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرشأضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.كما هو الحال مع معظم عوامل تعزيز فقدان الوزن ، فإن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا. اكتشف مقدار خل التفاح الذي يجب أن تتناوله لخسارة الوزن.