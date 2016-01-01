4 حيل تخلصك من سموم الجسم.. تعرف عليها



حيل تخلصك من سموم الجسم حيل تخلصك من سموم الجسم

هناك علامات كثيرة تدل على أن جسمك مليء بالسموم يجب الإنتباه إليها ، لذا نرصد في هذه السطور أعراض الإصابة بسموم الجسم ،حيل تساعد الجسم على التخلص من السموم وأطعمة تساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.



علامات الإصابة بسموم الجسم



وفقا لموقع "برايت سايد"، إليك أبرز تلك علامات الإصابة بسموم الجسم وفقا لموقع Bright Side وهى الزيادة مستمرة في وزنك قد يكون ذلك علامة على أن جسمك مليء بالسموم.

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ويمكن للإفراط فى تناول الكافيين أن يعطل وظائف الغدة الكظرية بشكل سلبي عن طريق إجبار جسمك على البقاء في حالة تأهب لطرد السموم.حيل بسيطة للتخلص من سموم الجسمللتخلص من سموم الجسم إليك مجموعة حيل بسيطة يمكنك البدء فى تطبيقها يقدمها موقع "هيلث".- الإكثار من شرب الماء ما يقارب 8 أكواب يوميًا.- ممارسه الرياضة، خاصة المشي.- تناول ملعقة من العسل صباحًا.-تناول مغلي القرفة أو اليانسون مساءً.- الاهتمام بتناول الأسماك.4 أطعمة تخلصك من سموم الجسمكشف موقع "health line" عن أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتشمل:- المكسرات: تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة.- الفول: لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.- الليمون: يحتوي على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.- الثوم: يحتوى على حمض الكبريتيك وهو عامل مزيل للسموم بطريقة طبيعية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.