لجمال أظافرك.. تعرفي على أدوات الجيل بوليش

هناك طرق عديدة لإزالة الجيل بوليش في المنزل دون الحاجه للذهاب لمركز عناية بالاظافر فيمكنك شراء المناديل المخصصة لإزالة الجل بوليش واتباع التعلمات المكتوبة عليا وتعتبر هذة الطريقة الأسهل لإزالة الجيل بوليش في المنزل.
فهي طريقة سهلة وسريعة ويمكنك شراء منادية إزالة الجيل بوليش من مراكز العناية بالبشرة والاظافر فهي ليست متوفرة لدى كل المحلات ولكنها طريقة سهلة لإزالة الجيل بوليش بدون تعب أو إرهاق.
وهناك طريقة أخرى لإزالة الجيل بوليش عن طريق برد الجزء العلوي من البوليش ومن ثم نحضر قطن مليئ بلاسيتون ونضع قطنة فوق كل ضفر ونلفها بالسيليكون المخصوص أو ورق فويل ونتركه من 10 دقايق لربع ساعة ونبدأ نقشره بالراحة بأي أداة مخصصة للأظافر تكون غير حادة.
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