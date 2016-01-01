استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب.. من هنا

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس النواب 2020، عبر موقعها الرسمى؛ للتسهيل عليهم في الوصول إلى لجان الاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمه في الكشوف الانتخابية، من خلال 3 وسائل.
أولًا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg ، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.
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