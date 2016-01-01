عدلت شركة هوندا موتور اليابانية للسيارات توقعاتها لأرباحها التشغيلية بالنسبة للعام المالي الحالي إلى 420 مليار ين (1ر4 مليار دولار) مقارنة بتقديرات سابقة بقيمة 200 مليار ين في أغسطس الماضي، بفضل تعافي مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة.
ورفعت الشركة اليابانية توقعاتها بشأن صافي أرباحها من 165 مليار ين قبل ثلاثة أشهر إلى 390 مليار ين بالنسبة للعام المالي المنتهي في مارس 2021، كما رفعت توقعاتها لحجم المبيعات من 8ر12 تريليون ين إلى 05ر13 تريليون ين.
ورغم حالة الغموض التي تكتنف سوق السيارات بسبب جائحة فيروس كورونا، قالت هوندا في بيان إن "التباطؤ الاقتصادي يتعافى بصورة أسرع من التوقعات".
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التعليقات على هوندا تضاعف توقعات الأرباح بدعم من انتعاش الصين و أمريكا
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