

هوندا تضاعف توقعات الأرباح بدعم من انتعاش الصين و أمريكا هوندا تضاعف توقعات الأرباح بدعم من انتعاش الصين و أمريكا

عدلت شركة هوندا موتور اليابانية للسيارات توقعاتها لأرباحها التشغيلية بالنسبة للعام المالي الحالي إلى 420 مليار ين (1ر4 مليار دولار) مقارنة بتقديرات سابقة بقيمة 200 مليار ين في أغسطس الماضي، بفضل تعافي مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة.



ورفعت الشركة اليابانية توقعاتها بشأن صافي أرباحها من 165 مليار ين قبل ثلاثة أشهر إلى 390 مليار ين بالنسبة للعام المالي المنتهي في مارس 2021، كما رفعت توقعاتها لحجم المبيعات من 8ر12 تريليون ين إلى 05ر13 تريليون ين.



ورغم حالة الغموض التي تكتنف سوق السيارات بسبب جائحة فيروس كورونا، قالت هوندا في بيان إن "التباطؤ الاقتصادي يتعافى بصورة أسرع من التوقعات".

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وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حققت هوندا أرباحا تشغيلية بقيمة 283 مليار ين، بزيادة نسبتها 5ر28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت المبيعات بنسبة 1ر2% إلى 65ر3 تريليون ين.كما ارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال نفس الربع السنوي بنسبة 6ر22% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9ر240 مليار ين.