أظهرت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية جورجيا، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وسع الفارق مع منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأكثر من 7 آلاف صوت.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يتقدم على الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة، بـ7248 صوتا.
في وقت سابق، قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - إنه يتوقع إعادة فرز الأصوات بالولاية بسبب الفارق القليل جدا بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
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التعليقات على ساعات حاسمة.. بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بأكثر من 7 آلاف صوت
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