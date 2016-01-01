بعد تحذيرات المحافظة| هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية.. شاهد



هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية هطول سيول في جميع أنحاء الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم السبت، هطول سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق في كل مكان.



وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

قد يعجبك أيضا...

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.وفي ذات السياق ، أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعه على المدينة، وفقًا لتقاريرالأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب.