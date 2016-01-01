بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

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صورة الخبر: بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”
بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

كشفت بوجاتي عن مجموعة اكسسوارات وازياء جديدة بالتعاون مع شريكتها الرسمية “مجموعة Audes”، مع استلهام تصميم موديلات بوجاتي، مثل شيرون وديفو، في تصميم الاكسسوارات الجديدة.

وتشمل المجموعة قمصان ومعاطف وحقائب وأكواب وسلاسل للمفاتيح والمزيد.

الأسعار ليست بالغلاء المتوقع بالنسبة لعلامة بوجاتي، وفي الواقع أغلى ما في المجموعة هو معطف EB أزرق بسعر 280 يورو – 1230 ريال.

يمكنكم الاطلاع على الاكسسوارات والأزياء وأسعارها عبر هذا الرابط.

صورة الخبر: بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

صورة الخبر: بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

صورة الخبر: بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

صورة الخبر: بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

صورة الخبر: بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”

المصدر: المربع نت

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