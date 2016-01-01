كشفت بوجاتي عن مجموعة اكسسوارات وازياء جديدة بالتعاون مع شريكتها الرسمية “مجموعة Audes”، مع استلهام تصميم موديلات بوجاتي، مثل شيرون وديفو، في تصميم الاكسسوارات الجديدة.
وتشمل المجموعة قمصان ومعاطف وحقائب وأكواب وسلاسل للمفاتيح والمزيد.
الأسعار ليست بالغلاء المتوقع بالنسبة لعلامة بوجاتي، وفي الواقع أغلى ما في المجموعة هو معطف EB أزرق بسعر 280 يورو – 1230 ريال.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بوجاتي تكشف عن مجموعة اكسسوارات وأزياء بأسعار “اقتصادية”
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق