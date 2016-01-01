صورة تجسسية لـ بيجو 308 الجديدة موديل 2021

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صورة الخبر: صورة تجسسية لـ بيجو 308 الجديدة موديل 2021
صورة تجسسية لـ بيجو 308 الجديدة موديل 2021

أمضت السيارة 308 على الطرق في معظم أنحاء العالم 13 عامًا منذ أطلقتها بيجو للمرة الأولى، ورغم أن هذا الرقم لا يعد كبيرًا إذا قورن بسيارات أخرى، فإنها حصلت خلال هذه الأعوام على فيس ليفت مرتين، وفي نفس عام إطلاقها اختارتها مجموعة من المتخصصين في عالم السيارات كأفضل سيارة عائلية مدمجة.

ومؤخرًا شوهد موديل 2021 منها يُجري اختباراته على الطريق بجسم محاظ بغلاف بلاستيكي أسود، لكنه يكشف عن بعض الأجزاء التي لم تفوتها عدسات المصورين فالتقطت لها لقطات تجسسية تكشف بعض الملامح التصميمية للموديل الجديد.

تُظهر الصور واجهة خارجية فضية تشبه تلك الموجودة في بيجو 508، مع أضواء نهارية عمودية، لكن الغلاف الأسود يخفي التفاصيل الدقيقة، ويقترن المظهر الجديد مع منصة EMP2 للشركة التي تمنح السيارة مزيدًا من المساحة للركاب والأمتعة. تبدو في الصور أيضًا المصابيح الخلفية التي تستقر فوق مصد خلفي أنيق.

لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن المحرك الذي ستزود به بيجو سيارتها، لكن هناك أخبارًا تتردد بأن السيارة ستحصل على مجموعة نقل حركة هجينة ونظام دفع رباعي، على أن تبلغ قوة النظام الهجين نحو 300 حصان.

ويتوقع أن تكشف بيجو عن 308 الجديدة مع بداية العام المقبل، لكنها لم تحدد تاريخًا دقيقًا حتى الآن.

صورة الخبر: صورة تجسسية لـ بيجو 308 الجديدة موديل 2021

صورة الخبر: صورة تجسسية لـ بيجو 308 الجديدة موديل 2021

المصدر: عالم السيارات

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