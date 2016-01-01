

8 أطعمة ممنوع تناولها في فصل الشتاء 8 أطعمة ممنوع تناولها في فصل الشتاء

مع بداية فصل الشتاء يبحث الجسم عن الأطعمة المفيدة له التي تحارب الجفاف وتكافح الشيخوخة خصوصًا إن البشرة الجافة هي دائمًا أكثر عرضة لظهور حب الشباب والتجاعيد وغيرها.



الأطعمة المالحة



من أكثر الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في فصل الشتاء، الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح، لأن الجسم يعتمد على الأملاح مما يؤدي على نقص السوائل وجفاف البشرة، لذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه.

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الجبنعلى الرغم من احتوائها على الكالسيوم، والبروتين الهام لصحة الجسم، إلا أنها من الأطعمة الممنوع تناولها في فصل الشتاء، وذلك بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدى إلى الشعور بالخمول والنوم، ويُنصح بتناول الأجبان والحليب الخال من الدسم.السكرالأكلات التي تحتوي على نسب عالية من السكر، فهي دائمًا ما تكون مضرة، لأن تناول الكثير من السكر في مجرى الدم يؤدي إلى تشابك الكولاجين، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وفقدانه لمرونته، فدائمًا ما تحتاج البشرة إلى السوائل وتقليل السكر للحفاظ على نضارتها وإشراقها وتجنب جفاف الجلد.النشوياتتوثر الكربوهيدرات المعالجة مثل الأرز الأبيض والخبز والمكرونة على البشرة من خلال امتصاص الكولاجين وتعرضها للجفاف والتقشف.الأطعمة الغنية بفيتامين «أ»يمكن أن تسبب الكميات الزائدة من فيتامين «أ» في جسمك جفاف الجلد، وتساقط الشعر، وتشقق الشفاه، وضعف العظام، والصداع، وغير ذلك.القهوةمثل الكحول، يمكن للقهوة أيضًا أن تجفف بشرتك عن طريق تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق السوائل إلى بشرتك، يمكن أن يؤثر شرب القهوة بشكل خاص على المنطقة المحيطة بعينيك، والأسوأ من ذلك عند تناولها على معدة فارغة.اللحوم المصنعةينصح بالابتعاد عن اللحوم المصنعة خلال فصل الشتاء لأنها تحتوي على المزيد من السُعرات الحرارية فتؤدي على زيادة الوزن بالإضافة إلى أنها تحتوي على الدهون المشبعة التي تؤثر على صحة القلب وظهور حب الشباب في البشرة.المشروبات الكحوليةيعمل الكحول كمدر للبول، بمعنى أنه يسحب السوائل من الجسم، مما يؤدي إلى جفاف الجلد، علاوة على ذلك، يمكن أن يجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد تبدو أكثر وضوحًا.