

قصة «خناقة» بين ترامب ومراهقة: سخر منها العام الماضي فردت له الإهانة بالانتخابات الحالية قصة «خناقة» بين ترامب ومراهقة: سخر منها العام الماضي فردت له الإهانة بالانتخابات الحالية

في ظل إشارة النتائج الأولية إلى قرب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية، صدرت ردود فعل غاضبة من الرئيس، والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي شكك في عمليات الفرز الدائرة في مختلف الولايات.



وعبّر ترامب عن شكوكه عبر خلال سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، حتى قال بالأمس: «أوقفوا الفرز»، وهنا وجدت المراهقة السويدية جريتا تونبرج، صاحبة الـ 17 عامًا، فرصتها للانتقام من الرئيس الأمريكي، فردت عليه شامتة: «سخيف جدًا.. يجب أن يعمل دونالد على حل مشكلة إدارة انفعالاته والتهدئة من روعه، وبعدها يجب أن يذهب لحضور فيلم قديم مع صديق جيد! اهدأ دونالد، اهدأ!».



رد «جريتا» بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت رآه البعض طبيعيًا، فالناشطة في مجال المناخ تعرضت على مدار عام كامل لسخرية واستهزاء من الرئيس ترامب، بسبب انتقادها لعدم اهتمامه بمشكلة تغير المناخ، وانسحابه من اتفاقية باريس الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة السلبية.

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بداية الخلاف بين ترامب و«جريتا» كانت في سبتمبر من العام الماضي، خلال عقد منظمة الأمم المتحدة لاجتماع يتناول قضية تغير المناخ، حينها علق الرئيس الأمريكي على خطاب المراهقة ساخرًا: «إنها تبدو كفتاة شابة سعيدة للغاية تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع. من الرائع رؤيتها».وجاءت التغريدة السابقة عقب رسالة وجهتها «جريتا» إليه خلال خطبتها داخل الأمم المتحدة، إذ قالت، دون ذكر اسمه: «الناس يعانون. الناس يموتون. النظم البيئية بأكملها تنهار. نحن في بداية الانقراض الجماعي، وكل ما يمكنك التحدث عنه هو المال والقصص الخيالية للنمو الاقتصادي الأبدي».مواقف «جريتا» امتدت خلال ضيافتها بمقر الكونجرس الأمريكي بعد فترة وجيزة، فوجهت رسالة إلى ترامب كان مفادها: «أريدك أن تستمع إلى العلماء. وأريدك أن تتحد خلف العلم. وبعد ذلك أريدك أن تتخذ إجراءً حقيقيًا».جهود الصغيرة في إحداث تغيير بقضية المناخ أهلها لتصدر غلاف مجلة «تايم» في ديسمبر الماضي، ورغم احتفاء الأوساط الرسمية بها إلا أن ترامب كان له رأي آخر، فدوّن تغريدة ساخرة منها: «يا للسخف. يتعين على جريتا العمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدئي يا جريتا، اهدئي!».امتدت السخرية من «جريتا» إلى شاشة «فوكس نيوز»، فقال عنها مايكل نولز المؤيد لترامب: «طفلة سويدية مريضة عقليًا يتم استغلالها من قبل والديها ومن قبل اليسار الدولي»، قبل أن يكرر وصفه لها بأنها «مريضة عقليًا» في مناسبة أخرى.الصراع الذي وجدت نفسها الصغيرة فيه قابلته بهدوء تام، فقالت خلال تصريحات لإذاعة BBC إنها «لم تكن لتضيع وقتها في التحدث إلى دونالد ترامب حول تغير المناخ خلال قمة الأمم المتحدة»، فهو، حسب وصفها، يُعد «أحد أكبر منكري تغير المناخ في العالم».وأردفت «جيتا»: «لا أعتقد أنني كنت سأقول أي شيء له لأنه.. من الواضح أنه لا يستمع إلى العلماء والخبراء، فلماذا يستمع إليّ؟ لذلك ربما لم أكن لأقول أي شيء، ما كنت لأضيع وقتي».بجانب ترامب، تعرضت الصغيرة لهجوم من جانب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، حتى علقت على مجمل الهجوم الذي تلقته من الرئيسين: «هذه الهجمات مضحكة لأنها من الواضح أنها لا تعني أي شيء.. لكن أعتقد ان هذا يعني شيئًا، وهو أنهم مرعوبون من الشباب الذين يجلبون التغيير الذي لا يريدونه، هذا مجرد دليل على أننا نفعل شيئًا بالفعل وأنهم يروننا نوعًا من التهديد».وقبل بدء انتخابات الرئاسة الامريكية، أعلنت «جيتا» دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ودعت الأمريكيين إلى التصويت له: «أنا لا أتدخل أبدًا في سياسة الأحزاب.. لكن الانتخابات الأمريكية المقبلة أبعد من كل ذلك.. فمن وجهة نظر مرتبطة بالمناخ، هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كافيًا وقد دافع كثر من بينكم عن مرشحين آخرين. لكن أخيرا.. نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع إلى التصويت لبايدن!».تأييد الصغيرة لبايدن يعود إلى إعلان الأخير عن عزمه لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، وهو كل ما يشغل بال صاحبة الـ 17 عامًا، والتي تعمدت الاستهزاء بترامب بنفس الأسلوب الذي سخر به منها.