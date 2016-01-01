

"تربية شوارع".. سر التهام كلب لرضيع الإسكندرية: اعتبره حتة لحمة "تربية شوارع".. سر التهام كلب لرضيع الإسكندرية: اعتبره حتة لحمة

سيطر الحزن على أهالي العامرية بمحافظة الإسكندرية، عقب وفاة طفل رضيع لم يتعد عمره شهرا واحدا، نتيجة عقره من كلب ضال، أثناء نومه على السرير.



وأوضح والد ووالدة الطفل المتوفى، أنهما أثناء وجودهما بمنزلهما بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة الطفل الصغير وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم، وعندما تدخلت الأم عقرها الكلب فى ذراعها اليمنى، الأمر الذى دفعها للصراخ والاستغاثة بأهالى بالمنطقة.



وتمكن الأهالي من مطاردة الكلب الضال حتى قتلوه، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى العامرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض الأب والأم على النيابة العامة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قد يعجبك أيضا...

وفي هذا الصدد، يفسر الكابتن محمود مرسي، مدرب كلاب، سر تصرف الكلب بالتسلل والإنقضاض على الطفل، من خلال حديثه لـ"الوطن"، بأنه كلب ضال مسعور، مؤكدًا في الوقت ذاته، على أن الكلاب التي يتم تربيتها في البيت لا تقدم على مثل هذه الأفعال."الطفل بالنسبالة فريسة"، بحسب "محمود": "الطفل الرضيع بالنسبة إليه مثل قطعة اللحم، لذلك ينقض عليه كأنه وجبة طعام عثر عليها".وتابع: "الكلب الضال في الشوارع ممكن يبقى مسعور ومتعرفش حالته إيه، فممكن يجري ورا طفل أو يعضه ده أمر طبيعي جدا بالنسبة للكلاب الضالة في الشوارع، لأنك لا يمكن أن تأمن رد فعله".5 نصائح لمواجهة الكلاب الضالة في حالة مهاجمتها لطفلكوعن سبب عقر الكلب لذراع الأم عقب تدخلها، رد "محمود" قائلا: "اعتبرها بتحاول تاخد منه فريسته، وفيه أساسيات المفروض نعملها عند محاولة إنقاذ الأطفال في تلك الحالات".- رش المياه على الكلب، من أفضل وأسهل الأدوات لإبعاد الكلاب في حالة توافرها أمامك في ذلك التوقيت.- رش تراب أو رمال، تقوم بإلقائهم على عينيه حتى تسبب له مشاكل في الرؤية والهروب بعيدا عن الطفل.- إلقاء غطاء ثقيل عليه "كالبطانية أو لحاف".- محاولة إلهائه بجاكيت، بأنه يمسك فيه بأسنانه وتبعده عن الطفل.- عليك الدخول بجانبك، تحسبا لقيامه بالهجوم عليك، حيث تصبح الأماكن المتاحة بالنسبة له عقر اليد أو القدم فقط، وهي مناطق أخف مقارنة بالأماكن الحساسة والمميتة، كالبطن والرقبة.