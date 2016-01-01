تشتعل إسرائيل بمظاهرات حاشدة أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأمام بيت وزير الجيش بيني جانتس أيضًا تنديدًا بفساد حكومة إسرائيل وللمطالبة باستقالتة نتنياهو.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية منعت التظاهر أمام منازل الشخصيات العامة بأمر من المحكمة العليا لكن المتظاهرين استمروا فى احتجاجاتهم أمام منزل نتنياهو.
وأدانت المنظمات الاحتجاجية فى إسرائيل موقف الشرطة مؤكدة إنها ستقدم التماسًا للمحكمة العليا.
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التعليقات على إسرائيل تشتعل.. مظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو ووزير الجيش للمطالبة بالاستقالة
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