

روبوت جديد يقلي الأطعمة المختلفة في مطعم للوجبات السريعة روبوت جديد يقلي الأطعمة المختلفة في مطعم للوجبات السريعة

يعمل مطعم White Castle على استخدام الروبوت، ليحل محل العمال البشر لديه بعد إجرائه برنامجاً تجريبياً ناجحاً لاختبار قلايات الطعام الروبوتية خلال الصيف، ليقرر الآن توسيع استخدام الروبوت لعشرة أضعاف العينة التجريبية.



ووفقا لموقع الرؤية الإماراتى، يأتي ذلك وسط تفشي جائحة كورونا التي ألهمت المطعم للاعتماد على الروبوت، حيث دفع ذلك بتقنيات الأتمتة الجديدة لزيادة الفعالية والتعقيم.



وبرزت فرصة الأتمتة بشكل كبير في سوق المطاعم خلال الجائحة، حيث يمكنها أن تخفض من تعامل الإنسان مع الطعام أثناء عملية طهوه، مع إضفاء طابع الابتكار لمفاهيم الوجبات السريعة، وكذلك نظام ضبط الجودة المبتكر المرتكز على مستشعرات ورقابة ذكية.



وقالت ليزا انجرام الرئيس التنفيذي لوايت كاسل: "مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مجال أراد وايت كاسل تجربته، لتحسين أعمالنا وتقديم بيئة عمل أفضل لأفراد فريقنا".



وفى ذات الإطار، كان مبتكرو ديزني كشفوا عن روبوت بدون جلد، ولكن بعيون وأسنان واقعية، تقول إنه يمكن أن يقلد السلوكيات البشرية، وكذلك يمكن أن يساعد في تطوير إلكترونيات متحركة لا يمكن تمييزها عن البشر، وتتخصص ديزني في إحياء الخيال، ولكن أحدث ابتكاراتها تأخذ هذه الفكرة خطوة إلى الأمام من خلال روبوت مصمم بنظرة واقعية وتفاعلية.





