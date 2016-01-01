

تصميمات لسيارات أجرة طائرة ذاتية القيادة فى عالم ما بعد الوباء تصميمات لسيارات أجرة طائرة ذاتية القيادة فى عالم ما بعد الوباء

كشف المصمم أندريا بونتي عن معرض للتصميمات المفاهيمية لطائرة خاصة تشبه الطائرات بدون طيار تحمل ما يصل إلى أربعة ركاب أثناء جلوسهم في مقاعد فردية مع وسائد من القماش والجلد الناعم، وستستخدم المركبة التي يطلق عليها اسم "كايت" نظام دفع مكون من أربعة دوارات ذات حلزون مزدوج وتتميز بزوج من المصابيح الأمامية LED للمساعدة في الهبوط والطيران على ارتفاعات منخفضة.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البرطانية، عرض المصمم الإيطالي خططًا لسيارات الأجرة ذاتية القيادة المستوحاة من طائرة خاصة في عالم ما بعد الوباء، فعلى الرغم من أن العالم لا يزال يكافح فيروس كورونا، إلا أن المصمم يتطلع إلى عالم ما بعد الجائحة لمساعدة المسافرين على السفر بأمان إلى وجهتهم.





واختار بونتي الاسم كمرجع للطائر الأسود " KITE"، وهو طائر مشهور في هونج كونج، حيث يهدف إلى استخدام سيارات الأجرة الجوية في منطقة الخليج الكبرى بالصين.



تتكون هذه المنطقة من تسع مدن ومنطقتين إداريتين خاصتين، وهى مواقع تعاني اقتصاديًا بسبب قيود السفر وسط فيروس كورونا.





يدخل الركاب إلى المقصورة من خلال باب خلفي واحد ويمشون في الممر القصير إلى أحد المقاعد الأربعة بالداخل ، والتي تنحني وتتميز بغطاء من البولي كربونات.



يحتوي كل مقعد أيضًا على حزام أمان سريع التحرير مكون من أربع نقاط وصواني قابلة للسحب تتيح للركاب القيام بالعمل أو الاستمتاع بوجبة خفيفة قبل الوصول إلى المكتب.





وهناك أيضًا مساحة تخزين أسفل المقعد للركاب لتخزين الأشياء مثل الحقائب، كما يوفر تخزين ظهر المقعد مساحة للأمتعة الأكبر حجمًا.





كما تم تجهيز المقصورة بشاشتين كبيرتين في الأمام وشاشتين أصغر في الجزء الخلفي من مقاعد الصف الأمامي تعرض معلومات الرحلة، مثل المدة وبيانات الإقلاع والهبوط.



ويتميز جسم الطائرة بتصميم مدور ومضغوط يقلل من السحب ويحسن القدرة على المناورة أثناء الطيران.





