

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 سعر اليورو في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2020

ستقر سعر صرف اليورو في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة المصرية.



ووفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية" جاء بنك قناة السويس كأفضل بنك تبيع له اليورو بسعر 18.528 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل، 18.3815 جنيه.



وفي البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، نحو 18.4388 جنيه للشراء، و18.5972 جنيه للبيع، أما سعر اليورو في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) فسجل نحو 18.3176 جنيه للشراء، و18.6661 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي) سجل سعر اليورو نحو 18.3176 جنيه للشراء، و18.5921 جنيه للبيع.

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وتلقى الجنيه المصري دعما قويا في مواجهة العملات الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج، ما حافظ على استقرار سوق النقد لفترة طويلة.وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.والتحويلات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر، وبلغت في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2020 نحو 6.2 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات المركزي المصري.سعر الدولار والإسترلينيعلى شاشات البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15.6181 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني نحو 20.4004 جنيه للشراء، و20.5734 جنيه للبيع.سعر الريال والدرهم والديناربينما سجل سعر الريال السعودي نحو 4.1642 جنيه للشراء، و4.1987 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.2516 جنيه للشراء، و4.2875 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 51.0397 جنيه للشراء، و51.5314 جنيه للبيع.