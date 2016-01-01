عميدة تربية رياضية حلوان: الكلية خالية من كورونا ولا يوجد الا حالة اشتباه

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تربية رياضية حلوان

قالت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان ان الكلية لا يوجد بها اى حالات كورونا وان كان هناك حالات اشتباه واحده فقط وانه فور علم الكلية تم اصدار تعليمات بعزل الحالة المشتبه بها وتعقيم وتطهير الكلية بالكامل.

وقد صرحت "عبد الفتاح" فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ان الادارة الطبية بالكلية تقوم بمتابعة حالة الطالبه المشتبه اصابتها بفيروس كورونا وان حالتها فى تحسن مستمر وانها لن تتواجد فى الكلية لحين التأكيد من سلامتها بشكل كلى وأمن حفاظا على صحة جميع الطلاب المتواجدين بالكلية.

وكان قد اعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال مكالمة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وجود حالتي اشتباه بكلية هندسة المطرية فقط بالإضافة إلى حالة اشتباه في كلية تربية رياضية بنات.

واضاف نجم خلال الاتصال أنه على الفور تم اتباع الإجراءات الطبية وعزل الحالات منزليًا والمتابعة معهم من أجل معرفة المخالطين واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، وتابع:"لدينا 180 ألف طالب بالجامعة ولو عندنا حالات هنعلن عنها".

ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى أنه منذ بداية العام الدراسى،وهناك اتباع لكافة الإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتابع:"بناشد الطلاب بإرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى لحين مرور الجائحة".

المصدر: elbalad

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