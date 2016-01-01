حقوق عين شمس تبدأ تسليم إسطوانات الكتب الدراسية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقوق عين شمس تبدأ تسليم إسطوانات الكتب الدراسية

صورة الخبر: حقوق عين شمس
حقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات للحفاظ علي سلامة الطلاب.

وأشار الي انه يمكن لطلاب الشعبة العربية، توزع السيدسهات الخاصة بالكتب الدراسية بتقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية لمكتبة توزيع الكتب بجوار كافيتريا الكلية، وبالنسبة للشعبة الانجليزية يتم توزع السيديهات بجوار مدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقوق عين شمس تبدأ تسليم إسطوانات الكتب الدراسية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12956

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager