قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.
وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات للحفاظ علي سلامة الطلاب.
وأشار الي انه يمكن لطلاب الشعبة العربية، توزع السيدسهات الخاصة بالكتب الدراسية بتقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية لمكتبة توزيع الكتب بجوار كافيتريا الكلية، وبالنسبة للشعبة الانجليزية يتم توزع السيديهات بجوار مدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.
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التعليقات على حقوق عين شمس تبدأ تسليم إسطوانات الكتب الدراسية
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