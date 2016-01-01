علي جمعة: الصلاة على سيدنا النبي تكفر الذنوب وتفرج الكروب



الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة على سيدنا النبي ﷺ تكفر الذنوب، و تفرج الكروب، وتيسر الغيوب، فهو المصطفى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى مفتاحًا لسعادة الدارين.



وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن الصلاة عليه ﷺ تجعل الإنسان من أحبائه في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فيقول سيدنا رسول الله ﷺ: (حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيء استغفرت الله لكم) ، ويقول ﷺ : (إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة)، ويقول: (إِنَّ الْبَخيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) ﷺ.



وأكمل: استهان الناس بكثرة الصلاة على النبي ﷺ فتركوها، وما التزمها إلا الأقل، وقد كنا شعبًا محبًّا لرسول الله في الظاهر والباطن، مكثرين من الصلاة عليه في الليل وفي النهار، حتى كان البائعون ينادون بالصلاة عليه على سلعهم، ورفع ذلك في أزماننا النكدة، كما رفع التأسي به ﷺ في حياتنا ،فلا تستقلوا الصلاة على سيدنا النبي ﷺ ؛ فإنها عند الله عظيمة ؛ إنها تحفظ الإنسان من الذنوب ، وإنها تستر من العيوب ، إنها كنز معنا لا نحسن استعماله، ولا نحسن أن نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى.

