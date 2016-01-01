الإفتاء: هذه البيوت هي الأفضل عند الله تعالى



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

قال دار الإفتاء، إن خير البيوت؛ البيت الذي يمتلئ بأنوار هدي سيد المرسلين، البيت الذي يحوي الشفقة والرحمة والتعاون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» رواه الترمذي.



بيوت لا تدخلها الملائكة

بيوت لا تدخلها الملائكة.. سخر الله -سبحانه وتعالى- الملائكة لعبادته فقط؛ فهم مكرمّون، يطيعون الله -عز وجل- ولا يخالفون أوامره قط، ليس لهم جنس محدد، ولا يشتركون مع الإنسان بالصفات، ولا يدخلون هذه البيوت للإنسان، وهي:



- البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن .

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- إذا كان صاحب البيت أو أحد أفراد البيت يتصف بالكذب.- إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لمدة طويلة لا تدخل الملائكة هذا البيت .- الملائكة لا تنزل على قاطع الأرحام .- لا تدخل بيتًا فيه صور-تمثال- وكلاب، والمقصود بالصور التماثيل التي تعبد من دون الله، كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ».وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : « إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذا بالله من الشياطين فنهن يرين ما لا ترون، وأقلّوا الخروج إذا هدأت الرجّل، فإن الله -عز وجل- يبث في ليله من خلقه ما يشاء، وأجيفوا الأبواب، وأذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابًا أجيف وذكر إسم الله عليه، وغطّوا الجرار، وأوكئوا القرب، وأكفئوا الآنية».-عدد الملائكة التي تحيط بالإنسان:تحدثت الدكتورة رفيدة حبش الداعية الإسلامية، خلال لقائها على فضائية "اقرأ" عن عدد الملائكة التي تحيط بالإنسان وتحفظه.وقالت إن الملائكة التي تحمي الإنسان ملكان واحد على اليمين وآخر على اليسار، ليحصوا الحسنات والسيئات، وملك أمامه وملك من خلفه وملكان على العينين.وأضافت: هناك ملائكة تحرس العين، وملكان على الشفتين يحفظان الصلاة على النبي فقط وآخر لا يدع الحية أو أى أذى يدخل إلى الفم، وملك على جبهة الإنسان إذا تواضع رفعه وإذا تكبر قسمه.