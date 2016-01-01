نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم.. أهم حاجة تلبسى بندانة قطن



نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم

كثير من الفتيات المحجبات يقضين ساعات طويلة من اليوم خارج منازلهن للعمل، ولأن الجميع يرغب في الظهور بمظهر لائق حتى في الأوقات التي ينشغل فيها بالعمل خلال اليوم، فقد نشر موقع "exbulletin"، بعض النصائح التي يمكنها أن تساعدك في الحفاظ على حجابك نظيفًا وأنيقًا طول تلك الفترة للحفاظ على إطلالتك.



1. ارتداء بندانة قطن تحت الحجاب

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وشاح قطن

يمكن أن تنتقل المنتجات التي تستخدم على الشعر بسهولة إلى طرحة حجابك فتشوه مظهرها، لذلك يمكن أن ترتدى "بندانة" من القطن على الشعر مباشرة تحت الحجاب؛ وهذا سيساعدك على ضبط لفة الحجاب، ويحافظ عليه نظيفًا، بالإضافة إلى أنها ستجعل الحجاب أكثر أناقة.



2. شراء ModBeautyKeeper لنفسك

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مود كيبر لوضع المكياجهناك منتج جديد يسمى " MODBEAUTYKEEPER"مهمته تتلخص في الحفاظ على حجابك نظيفًا، وهو حل مثالي لمشكلة الآثار التي يتركها المكياج على الطرحة، ويمكنك ت﻿﻿﻿جربته قبل وضع الحجاب وسيحمى حجابك من تلطيخ المكياج عليه.3. تخزين الحجاب بعيدًا عن بقية ملابسكحافظي على الحجاب في مناطق نظيفة وجافة، وحاولي طيه بعيدًا عن باقي ملابسك، في شماعة منفصلة، وبهذه الطريقة ستحافظين على قماشته التي قد تتلف أثناء سحب أي قطعة ملابس أخرى.4. استخدام بودرة الأطفال لإزالة بقع الزيت من الطرحةبودرة للاطفالالكثير من المنتجات مثل المكياج، وكريم الشمس والمستحضرات تعتمد على الزيوت، وهو كابوس يجب إزالته بمجرد تلطيخه على الطرحة، وللتخلص منه ضعى مسحوق بودر الأطفال في المنطقة الملطخة على حجابك، وسوف تمتص البودرة الزيت، واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم ازيلي المسحوق الزائد واغسلي الطرحة برفق.