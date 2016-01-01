نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم.. أهم حاجة تلبسى بندانة قطن

كثير من الفتيات المحجبات يقضين ساعات طويلة من اليوم خارج منازلهن للعمل، ولأن الجميع يرغب في الظهور بمظهر لائق حتى في الأوقات التي ينشغل فيها بالعمل خلال اليوم، فقد نشر موقع "exbulletin"، بعض النصائح التي يمكنها أن تساعدك في الحفاظ على حجابك نظيفًا وأنيقًا طول تلك الفترة للحفاظ على إطلالتك.
1. ارتداء بندانة قطن تحت الحجاب
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وشاح قطن
يمكن أن تنتقل المنتجات التي تستخدم على الشعر بسهولة إلى طرحة حجابك فتشوه مظهرها، لذلك يمكن أن ترتدى "بندانة" من القطن على الشعر مباشرة تحت الحجاب؛ وهذا سيساعدك على ضبط لفة الحجاب، ويحافظ عليه نظيفًا، بالإضافة إلى أنها ستجعل الحجاب أكثر أناقة.
2. شراء ModBeautyKeeper لنفسك
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