نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم.. أهم حاجة تلبسى بندانة قطن

آخر الأخبارالأسرة والطفل › نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم.. أهم حاجة تلبسى بندانة قطن

صورة الخبر: نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم
نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم

كثير من الفتيات المحجبات يقضين ساعات طويلة من اليوم خارج منازلهن للعمل، ولأن الجميع يرغب في الظهور بمظهر لائق حتى في الأوقات التي ينشغل فيها بالعمل خلال اليوم، فقد نشر موقع "exbulletin"، بعض النصائح التي يمكنها أن تساعدك في الحفاظ على حجابك نظيفًا وأنيقًا طول تلك الفترة للحفاظ على إطلالتك.

1. ارتداء بندانة قطن تحت الحجاب
جديد-وصول-المرأة-وشاح-الرأس-القطن-underscarf-الإسلامية-بنت-الحجاب-غطاء-الرأس-76N6-قلنسوة
وشاح قطن
يمكن أن تنتقل المنتجات التي تستخدم على الشعر بسهولة إلى طرحة حجابك فتشوه مظهرها، لذلك يمكن أن ترتدى "بندانة" من القطن على الشعر مباشرة تحت الحجاب؛ وهذا سيساعدك على ضبط لفة الحجاب، ويحافظ عليه نظيفًا، بالإضافة إلى أنها ستجعل الحجاب أكثر أناقة.

2. شراء ModBeautyKeeper لنفسك

مود كيبر لوضع المكياج


هناك منتج جديد يسمى " MODBEAUTYKEEPER"مهمته تتلخص في الحفاظ على حجابك نظيفًا، وهو حل مثالي لمشكلة الآثار التي يتركها المكياج على الطرحة، ويمكنك ت﻿﻿﻿جربته قبل وضع الحجاب وسيحمى حجابك من تلطيخ المكياج عليه.



3. تخزين الحجاب بعيدًا عن بقية ملابسك
حافظي على الحجاب في مناطق نظيفة وجافة، وحاولي طيه بعيدًا عن باقي ملابسك، في شماعة منفصلة، وبهذه الطريقة ستحافظين على قماشته التي قد تتلف أثناء سحب أي قطعة ملابس أخرى.
4. استخدام بودرة الأطفال لإزالة بقع الزيت من الطرحة
بودرة للاطفال


الكثير من المنتجات مثل المكياج، وكريم الشمس والمستحضرات تعتمد على الزيوت، وهو كابوس يجب إزالته بمجرد تلطيخه على الطرحة، وللتخلص منه ضعى مسحوق بودر الأطفال في المنطقة الملطخة على حجابك، وسوف تمتص البودرة الزيت، واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم ازيلي المسحوق الزائد واغسلي الطرحة برفق.

المصدر: موقع "exbulletin"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نصائح للحفاظ على حجابك نظيفا طوال اليوم.. أهم حاجة تلبسى بندانة قطن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62875

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager